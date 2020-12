Gladson Cameli convida Socorro Neri a participar do governo do estado em 2021

Na sede da Prefeitura de Rio Branco, a prefeita Socorro Neri (PSB) participou da Cerimônia da Troca de Bandeiras e o Descerramento da foto oficial na galeria de Prefeitos. O ato ocorreu na manhã desta segunda-feira, 28 de dezembro, às 8h.

O evento contou com a presença do governador Gladson Cameli, da Procuradora Geral do Ministério Público, Kátia Rejane, do presidente da Câmara de Vereadores, Antônio Morais e demais autoridades.

Em sua fala, a Procuradora Geral do Ministério Público, Kátia Rejane, elogiou o trabalho de Socorro Neri e a colocou como exemplo de gestão para o serviço público. “Obrigada por você ter cuidado tão bem da nossa capital, Obrigada! Você é um exemplo de gestora e digo que você é um exemplo de gestão pra mim. Obrigado pelas parcerias com o MP”, afirmou.

O governador Gladson Cameli (Sem partido) elogiou Socorro Neri e disse que não se arrependeu em momento algum de apoio à ela nas eleições.”Se me perguntassem se eu voltaria tudo de novo, eu voltaria. E se me perguntassem se eu queria que você mudasse, não. Eu quero que você seja o que você é. Nós não temos que mudar as pessoas”, pontuou Cameli.

Em outro trecho, Cameli aproveitou para convidar Socorro Neri a participar dos seus dois anos de gestão e afirmou que ela tem o que é necessário para participar da gestão. “Eu quero aqui agora, não combinei ou falei com você, mas quero lhe dizer: vá descansar, mas ao mesmo tempo, eu quero oficialmente lhe convidar e não me dê a resposta agora, que você venha me ajudar a conduzir os dois anos de administração à frente do Palácio Rio Branco. Tu és guerreira e eu não deixo de falar o quanto que eu aprendi a conhecer Socorro. Eu preciso da sua experiência para que a gente junto possamos ser um time e colocar o brasão em primeiro lugar [Visão de Futuro, Governo de Todos]”, afirmou.

Neri ressaltou que irá entregar uma prefeitura enxuta e pontuou que sempre esteve à frente da gestão sua missão de servir ao público.

“A partir do momento que eu assumir a cadeira de prefeita com tantos problemas. Eu sempre disse a todos que eu assumiria do meu jeito e eu não vejo outra forma de qualquer outra pessoa exercer bem o cargo. Por isso, que eu fiquei feliz na relação com o governador Gladson desde o início por ser uma relação baseada no que somos, eu nunca esperei no governador o que ele não é, e eu sempre fiquei muito feliz e a vontade do por ele me respeitar do jeito chato ou tinhoso, de uma pessoa que tem princípios muitos fortes. Quero agradecer a minha equipe maravilhosa nesses últimos dois anos. Quero agradecer meu marido, minhas netas, meu filho e a minha família por todo o apoio”, afirmou Neri.