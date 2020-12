Comissão da OAB visita comunidade e entrega presentes para crianças na APA Amapá

Sorrisos e olhares irradiaram a comunidade do ramal Santa Fé, na região do Amapá. Eram as crianças assistidas pelo movimento Jovens com uma Missão (Jocum), que observavam curiosas a chegada de vários presentes na quarta-feira passada, 23/12. Frutos das cartinhas enviadas por elas ao Papai Noel, a ação foi desenvolvida pela Comissão de Ação Social (CAS) da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC).

Cerca de 40 crianças receberam em mãos a realização de seus sonhos para o Natal, que foram viabilizados graças ao empenho da Comissão e da rede de advogados envolvidos. As vice-presidentes Marina Belandi e Mayra Villasante, da OAB/AC e CAAAC, respectivamente, participaram da atividade e conheceram a comunidade beneficiada.

Karoline Lauriano, membra da Comissão de Ação Social, destacou que pequenas ações, feitas em realidades como a do ramal Santa Fé, ajudam a transformar o mundo. “É extremamente gratificante saber que podemos fazer o diferencial naquela pequena comunidade. Realizar os sonhos deles que aos nossos olhos podem ser pequenos, mas que pra eles são grandes e difíceis de se realizar”, disse a advogada.

A ativista acredita que as crianças sempre devem ser um dos públicos-alvo de assistência, já que são mais vulneráveis às influências externas. “Focar nas crianças e transmitir a elas o bem, o amor, a solidariedade, a ajuda ao próximo, a compaixão, humildade, o respeito aos mais velhos e às autoridades representa a busca de um mundo melhor para se viver. Ameniza as diferenças e aumenta o amor”, finalizou.