Cerimônia da troca de bandeiras marca os 138 anos de Rio Branco

A cerimônia de troca de bandeiras, hasteadas no Jardim da Prefeitura, em Rio Branco, nesta segunda-feira (28), marcou também a abertura das comemorações alusivas ao 138º aniversário da capital acreana. As novas bandeiras foram hasteadas ao som dos hinos Nacional e Acreano pela Banda de Música da Policia Militar do Estado Acre.

Participaram do evento a prefeita Socorro Neri, o governador Gladson Cameli, o presidente do Tribunal de Contas do Estado Cristóvão Messias, Antônio Morais, vereador presidente da Câmara Municipal, Katia Rejane (procuradora-chefe) do Ministério Público, secretários municipais e assessores.