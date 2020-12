Acreanos lotaram ruas em compras de fim de ano e isolamento social do Acre no Natal é o pior desde 30/08       

O Acre desceu para a 8a colocação no ranking de isolamento social neste 25 de dezembro, dia de Natal. O Estado vinha ocupando as 1as colocações no ranking mas neste fim de ano um número maior de moradores decidiu ampliar as saídas de casa e a taxa de isolamento ficou em 50,7%, pior marca desde 30 de agosto.

Com restrições especialmente relacionadas à frequência nas praias, o Rio de Janeiro passou a liderar o ranking neste Natal. O Tocantins segue em último, posição que invariavelmente sempre ocupou ao longo da pandemia.

A Agência In Loco criou o Índice de Isolamento Social para auxiliar no combate à pandemia. O mapa mostra o percentual, por estado, da população que está respeitando a recomendação de isolamento. Com ele as autoridades podem direcionar recursos de saúde, segurança e comunicação.

A melhor taxa para o Acre foi obtida em 3 de março, com 63,2% da população em isolamento social. Apesar dos números muito baixos –e de estar longe do índice recomendado de 70% – o isolamento social do Acre vinha sendo considerado bom.

Ao longo de dezembro, o IIS do Acre apresentava tendência de crescimento mas voltou a cair com a aproximação das festas de fim de ano. Em Rio Branco, o Calcadão da Benjamim Constant esteve completamente lotado na véspera de Natal.