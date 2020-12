Acre passa dos 33,4 mil curados da Covid-19 neste domingo (27)

Nada menos que 33.425 pessoas já receberam alta médica após tratamento bem-sucedido contra Covid-19 até este domingo (27) no Acre.

Outras 27 pessoas seguem internadas, segundo o boletim diário da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

O Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou 164 casos de contaminação pelo coronavírus no estado, neste domingo, sendo 129 resultados de exames RT-PCR e 35 testes rápidos. Assim, o número de infectados subiu de 40.736 para 40.900 nas últimas 24 horas.

O Acre, até o momento, registra 115.342 notificações de contaminação pela doença, sendo que 73.737 casos foram descartados. Atualmente, 705 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux.

Mais 5 mortes foram registradas sendo 3 do sexo masculino e 2 do feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 785 em todo o estado.

Óbitos do sexo masculino são: R. V. V., de 37 anos. Morador de Brasileia, deu entrada no dia 22 de dezembro, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e veio a óbito no dia 25 de dezembro.

R. P., de 72 anos. Morador de Sena Madureira, deu entrada no dia 8 de dezembro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), e faleceu neste sábado, dia 26.

O terceiro óbito entre os homens é de J. P. L., de 64 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 20 de dezembro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), vindo a falecer neste sábado, dia 26.

Já os óbitos do sexo feminino são: R. P. S., de 54 anos, deu entrada no dia 9 de dezembro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), vindo a falecer no dia 26 de dezembro.