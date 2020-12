Quantas horas devo deixar a bateria do celular carregando?; saiba mais !

Atualmente, os celulares se tornaram parte do cotidiano das pessoas e, em muitos casos, se tornaram companheiros inseparáveis. Juntando isso com uma série de mitos antigos, não é raro encontrar usuários que ainda possuem dúvidas sobre a recarga da bateria do celular.

Então, por quanto tempo é possível deixar a bateria do celular carregando? Dá para estragar um aparelho deixando ele ligado na tomada a noite toda? Como manter a vida útil da bateria e evitar o desgaste desse componente?

As respostas para estas perguntas não são tão complexas quanto aparentam: o mais recomendado por especialistas e fabricantes é respeitar sempre os ciclos de bateria. Abaixo, você pode conferir quando você deve colocar o seu celular para carregar e o que dizem as empresas sobre este assunto!

O que são os “ciclos” da bateria

É comum, quando se fala em bateria de celular, tentar evitar que ela “vicie”, perdendo rapidamente sua capacidade completa de carga por conta de um uso inadequado. Essa, porém, é uma relíquia do passado da tecnologia chamada de “efeito memória”, existente em baterias antigas de níquel cádmio (NiCd) ou níquel-hidreto metálico (NiMH).

Apesar de esse tipo de célula ainda ser usada em pilhas recarregáveis, nos smartphones, essa combinação não é mais a norma há pelo menos 10 anos. Mais do que perderem a capacidade de carga com mais facilidade, essa antiga composição tinha vida útil menor, e era mais poluente quando descartada inadequadamente na natureza.

Baterias de lítion-ion são a norma nos dias de hoje, por serem mais duráveis e não terem “efeito memória” (Imagem: YouMobile)

Hoje em dia, o mercado de celulares e a indústria de dispositivos tecnológicos adota como padrão baterias de Lítio-íon (Li-ion), que são mais leves, menores e, ainda por cima, possuem maior capacidade de carga.

As baterias são, essencialmente, células de reação química que geram energia. E, como nada é infinito na natureza, os componentes de Li-ion também possuem sua vida útil limitada, contada em ciclos de recarregamento.

Basicamente, um ciclo é contado quando ele vai de 100% até 0 e, em seguida, carregado novamente até os 100%. Em termos mais práticos, se você deixou a bateria descarregar até a metade e depois a carregou até a totalidade, você utilizou apenas meio ciclo.

Porém, na maioria dos dispositivos, é recomendado que você não deixe a bateria descarregar por completo, pois isso pode danificá-lo. Por isso, é recomendado que você dê cargas menores para garantir que um ciclo não seja rapidamente gasto.

As características e capacidades dos dispositivos variam entre as fabricantes, mas, de maneira geral, uma bateria é construída para ter uma vida útil de 500 a 600 ciclos antes de começar a apresentar problemas, sejam eles quais forem.

Os problemas podem variar desde uma redução na autonomia máxima, até uma menor quantidade de energia sendo entregue ao dispositivo, resultando em lentidão e funcionamento anormal do sistema operacional.

O que as fabricantes dizem

Além do uso de carregadores originais ou certificados, prestar atenção no ciclo de descarregamento é uma boa para ampliar a vida útil da bateria (Imagem: Divulgação/Apple)

Até agora, estamos falando de recomendações e estimativas gerais, que valem de maneira genérica para todo o mercado de dispositivos eletrônicos. Mas, cada empresa do setor tem sua própria abordagem quanto à como seus usuários devem lidar com a bateria dos dispositivos. Confira abaixo:

Apple

Em uma página dedicada somente às baterias em seu site oficial, a Apple recomenda que, além do uso de carregadores e cabos originais ou certificados, o usuário retire o aparelho da capa na hora de carregar seus aparelhos. É importante, também, evitar condições extremas durante a utilização e recarga dos dispositivos. O ideal é que iPhones e iPads sejam utilizados entre 0 e 35 °C, visto que temperaturas acima disso podem interferir permanentemente na carga e autonomia da bateria. Tratando-se de temperaturas abaixo de zero, os efeitos também são sentidos, mas apenas até que o aparelho retorne à operação em ambiente ideal.

Samsung

Em seu site de suporte, a Samsung aponta que deixar o smartphone descarregar completamente antes de ligá-lo à tomada pode causar danos ao componente. A recomendação é que o dispositivo seja recarregado sempre que estiver abaixo da marca dos 20%.

Motorola

A Motorola, por outro lado, não dá indicações desse tipo, e deixa os usuários livres para recarregarem seus aparelhos quando quiserem, desde que isso seja feito apenas com fontes certificadas ou originais da empresa.

LG

Em um guia de boas práticas, a LG também segue a mesma linha da Motorola, mas reforça a recomendação para que o smartphone não seja conectado à tomada durante tempestades ou em uma instalação elétrica inadequada.

Xiaomi

No Guia do Usuário, a Xiaomi sugere que, quando a bateria estiver fraca, o cabo carregador deve ser conectado ao celular e desconectado quando a bateria estiver totalmente carregada. A empresa também reforça o uso de cabos licenciados, pois, cabos alternativos podem danificar o seu dispositivo.

Outras boas práticas

Evite usar o celular durante o carregamento e retire-o da tomada quando a carga atingir 100% (Imagem: Matheus Bigogno/Canaltech)

Mais comportamentos comuns também podem auxiliar na preservação da vida útil da bateria do seu celular. De acordo com especialistas e indicações das próprias fabricantes, evite conectar o seu celular à tomada durante tempestades ou momentos de oscilação elétrica, pois isso pode causar diversos danos internos.

Outro alerta é para aqueles que deixam o celular carregando a noite inteira. Isso pode não apenas consumir mais ciclos de bateria, mas causar acidentes. O ideal é desconectar o celular e tirar o carregador da tomada quando não precisar mais usá-lo. Além da segurança, isso também proporciona uma pequena economia de energia elétrica.

Assim como é bom não manter o aparelho conectado depois de atingir carga completa, é recomendado não utilizá-lo constantemente durante o processo, uma vez que o uso também consome energia, alongando o tempo de espera e entrando no caminho do sistema de ciclos.

Desta maneira, você pode cuidar melhor da bateria do seu celular, respeitando os ciclos de carga e ainda melhorar a vida útil do seu dispositivo

Fonte CanalTech