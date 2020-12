Sefaz já atende em novo núcleo na OCA de Cruzeiro do Sul   

Com o novo local de atendimento na OCA de Cruzeiro do Sul, a Sefaz amplia a oferta de serviços aos cidadãos que residem na região com maior conforto e praticidade aos contribuintes, garantindo diversos serviços fiscais à população, destaca Clóvis Monteiro.

O serviço de atendimento começa a partir desta segunda, das 7h30 às 13h30. Todos os serviços estão sendo garantidos com a execução do protocolo de segurança e cuidados com a saúde, a fim de evitar o contágio nesta época de pandemia.

Estiveram presente ainda o chefe do Atendimento da Regional de Rio Branco, Eduardo Mesquita, o setor de logística representado pela engenheira Marcela Oliveira, e a responsável pelo Núcleo Regional de Cruzeiro do Sul, Maria Suely.