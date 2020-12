Revitalizada e ampliada, Casa Rosa Mulher é entregue pela prefeita Socorro Neri

Orçada em aproximadamente R$ 700 mil, a obra foi realizada com apoio financeiro da Fundação Novacáritas, entidade internacional que presta auxílio a famílias carentes.

A irmã Maria da Penha representou a instituição e disse ser uma alegria participar da entrega de um espaço tão importante para as mulheres rio-branquenses. “Parabéns prefeita Socorro pelo seu compromisso com a vida, nós estamos muito satisfeitos com o resultado desse trabalho em parceria e com o que a partir dele poderá ser ofertado para tantas mulheres em estado de vulnerabilidade”, disse.

A coordenadora da Casa Rosa Mulher, Nádia França, afirmou que há muitos anos ela e todos os trabalhadores esperavam pela revitalização e modernização do local. “Agora as mulheres que aqui são atendidas poderão ser melhor acolhidas. Muitas delas sofrem com a baixa autoestima e a partir dessa reforma, quando elas entrarem aqui, já vão poder se sentirem melhor por esse espaço bonito feito com tanto carinho para recebê-las”.

A prefeita Socorro Neri afirmou que o sentimento é de gratidão por todos que trabalharam para a concretização do sonho de ver a Casa Rosa Mulher restaurada. “Eu fico imaginando a alegria que vai ser poder receber nesse espaço as mulheres para poderem desenvolver tantas atividades, assim que elas forem permitidas de forma presencial. Mas também quero compartilhar com vocês o sentimento de esperança de que é possível que 2021 seja um ano muito melhor que 2020 e que esse lugar seja um ponto de esperança para as mulheres”, afirmou.

A Casa Rosa Mulher

A Casa Rosa Mulher, está localizada em frente à praça da juventude no bairro Cidade Nova, oferta serviços de atendimento socioassistêncial, psicológico e apoio jurídico às mulheres vítimas de violência ou em situação de vulnerabilidade social.

A reforma seguiu todos os padrões de acessibilidade com a instalação de rampas e pisos táteis. Para maior conforto da população, foi instalado um elevador para pessoas com deficiência, facilitando o acesso aos pisos superiores.

A unidade também passa a contar com Brinquedoteca, um espaço infantil para que as crianças permaneçam em segurança e se divirtam no momento em que a mãe recebe o seu atendimento.