Policlínica do Tucumã, em Rio Branco, realizou quase 43 mil procedimentos em 2020

Somente em 2020, a Policlínica do Tucumã, em Rio Branco, foi responsável por pelo menos 42,8 mil procedimentos como pré-consultas, consultas, exames e atendimentos psicológicos. Dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS, a Policlínica figura na faixa de ‘média complexidade’, ou seja, numa posição intermediária entre os postos de saúde e as unidades básicas de saúde (que são de ‘baixa complexidade’) e os grandes hospitais, estes últimos classificados como de ‘alta complexidade’.

Desde 2019, no primeiro ano do governo Gladson Cameli, as principais ações do gerente, João Paulo Silva, foi de modernizar a unidade e ao mesmo tempo, de valorizar os seus servidores, resgatando-lhes a autoestima e melhorando as relações de trabalho, com impacto muito positivo na qualidade do atendimento para a comunidade.

Mdidadas foram adotadas e o fluxo de atendimento não só melhoraou como também cresceu a ponto de que mesmo tendo que operar com apenas 50% da sua capacidade, por causa da pandemia da Covid-19, a Policlínica ter registrado 5.604 procedimentos de junho e novembro de 2020, entre consultas com psicólogos, com psiquiatras e médicos clínicos-gerais, endocrinologistas, ginecologistas e pediatras.

A maior procura de atendimentos foi com o clínico-geral, 3.412 no total, seguido da pediatria: 1.242. Mulheres vêm em terceiro, com a especialidade de ginecologia: 603.

No próximo ano, a ideia é ampliar ainda mais os serviços médicos e ambulatoriais, com a volta do laboratório de análise clínica, com a inserção de DIUs como anticoncepcionais para o público feminino e, sobretudo, com a criação da sala de estabilização para os casos de urgência médica.