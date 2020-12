Educação quer levar fibra óptica para as escolas de Rio Branco

Um projeto que está “saindo do forno” da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) é o que irá levar internet via fibra ótica para todas as escolas urbanas da cidade de Rio Branco. “Estamos concluindo uns ajustes para levar à Comissão Permanente de Licitação”, informou Javã Costa, chefe do Departamento de Tecnologia Educacional e Informática da SEE.

Segundo ele, o wi-fi será levado para dentro das salas de aula, bem como realizando imagens de videomonitoramento que serão transmitidas, a partir de uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública (Sejusp), para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp).

“Esse projeto também prevê a telemetria, em que teremos a economia de energia e o uso consciente das fontes de energia, inclusive em sala de aula. Portanto, é um projeto bem bacana, inovador e com muitos recursos educacionais”, fez questão de dizer.

Ainda dentro desse projeto, uma parceria com Secretaria de Ciência e Tecnologia (Seict), prevê a utilização de parte do anel ótico do governo do Estado para transportar dados. Inicialmente, seriam utilizados pela SEE um link de dados de 500 megas e um giga de internet.

“Com essa parceria vamos ter condições de compartilhar internet e serviços dentro da SEE por meio de uma intranet para todas as escolas, seja com o wi-fi, seja com o sistema de monitoramento”, destacou Javã.

Escola Conectada

Um outro projeto dentro da área de tecnologia que a SEE ampliará a partir de 2021 será o Escola Conectada. Com ele, mais de 300 escolas da zona rural nos 22 municípios acreanos serão contempladas com 20 megas de internet banda larga.

A meta, de acordo com Javã Costa, é que o Escola Conectada, até o final do ano que vem, chegue a todas as 300 escolas rurais e também a todas as 146 escolas indígenas sob a gestão do governo do Estado.

Junto com a internet via satélite serão disponibilizados também às escolas que não possuem energia elétrica, kits com placas fotovoltaicas para a captação de energia limpa (solar).

Chromebooks

Uma ação importante, ainda na área de tecnologia, que será realizada pela SEE a partir de 2021 será a aquisição de 700 kits de apoio educacional (carrinhos), contendo cada um 20 Chromebooks, um carregador e um óculos de realidade virtual, que serão utilizados no ensino-aprendizagem dos alunos nas escolas.

Serão contemplados pelos novos computadores, os estudantes do ensino fundamental-anos finais e ensino médio. Com esses equipamentos, além de diversificar o ensino e inserir o aluno no mundo digital, também irá dinamizar os conteúdos aplicados pelos professores.