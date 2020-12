Governo investe mais de R$ 4 milhões no Hospital Regional do Alto Acre

Desde o início de seu mandato, o governador Gladson Cameli trata a saúde como prioridade de governo. Assim, o investimento na estruturação das unidades de Saúde do Estado deu um salto. O Hospital Regional do Alto Acre recebeu, de 2019 a 2020, um total de R$4.102.455,20 milhões para a construção e aquisição de equipamentos.

A unidade é considerada uma das maiores do estado, sendo referência na região do Alto Acre e, inclusive, atende pacientes de outros países como Bolívia e Peru. A exemplo de aquisição de equipamentos, a unidade conta com duas autoclaves novas que são de suma importância para o funcionamento seguro dos procedimentos. O aparelho é utilizado na esterilização de materiais médicos como os usados nas cirurgias.

Além disso, foram instaladas uma cozinha e uma lavanderia, realizados reparos no sistema de climatização, pintura, adaptação da estrutura para a instalação dos equipamentos e implantação de piso sinalizado, tornando a obra ainda mais acessível.

“Todos os avanços na área da saúde são graças aos esforços do governador Gladson Cameli, que nos apoia e incentiva cada vez em proporcionar um atendimento humanizado e de qualidade aos acreanos”, destacou o secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene.