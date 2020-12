EM 2022, só vai estar em jogo uma vaga para o Senado da República. E, exatamente por isso a disputa será renhida. O MDB já colocou na mesa para negociação entre os aliados o nome do deputado federal Flaviano Melo (MDB). Agora foi a vez do DEM lançar o deputado federal Alan Rick (DEM), foto, como opção ao debate.

Alan é um deputado ativo na defesa de pautas do interesse do estado, e é até aqui um dos mais leais parceiros políticos do governador Gladson Cameli, na Câmara Federal. Por certo, deverá querer disputar uma vaga de senador ancorado na candidatura á reeleição do governador.

Este é um assunto que vai comportar discussões ferrenhas dentro da aliança que apoiará o Gladson para um novo mandato. É muito cedo para analisar um quadro que não está nem montado para a eleição de 2022. Não se sabe qual será o cenário, quem estará aliado com quem, no campo majoritário.

Deve ganhar a indicação quem conseguir aglutinar o maior número de alianças. Mas se há uma coisa que não se pode negar, é o deputado federal Alan Rick (DEM) ter cacife para colocar o seu nome em discussão, pelo fato de ter um passado limpo e estar cumprindo um mandato positivo.

Como terminará esta novela, está muito longe de saber.

ENTREVISTA SEM PAUTA

FIZ ONTEM UMA ENTREVISTA sem uma pauta definida, com o governador Gladson. Falamos de tudo, sem lugar para a censura. Foi um jogo aberto, ao estilo do BLOG. Publicarei no domingo.

ÚLTIMO APELO

O GOVERNADOR Gladson ainda fará um último apelo ao deputado Géhlen Diniz (PP), para que fique como líder do governo na ALEAC. Diniz já apresentou a renúncia da função.

NÃO SE NEGA A CIÊNCIA

O PREFEITO eleito Tião Bocalom esbravejou contra a recomendação do MP, de evitar aglomeração no dia da sua posse e dos vereadores. Alegou ser falta de respeito com os familiares dos eleitos. Pelo contrário, falta de respeito seria não tomar medidas para evitar contaminações pelo Covid e colaborar para mais mortes. Entre a emoção e a ciência, fico com a ciência.

CHÁ DE ESPERA

A INFORMAÇÃO que se tem é que, o Bocalom não vai nomear todos os secretários de uma só vez, os que forem nomeados acumularão várias secretarias. Quadro completo, lá para Abril.

NÃO ESTÁ NA PAUTA

CONVERSEI ONTEM com uma boa fonte do governo, e obtive a garantia que, não está na pauta um convite do governador para a prefeita Socorro Neri vir ser secretária de estado, como falam.

SE DEDICAR Á FAMÍLIA

A SOCORRO é um belo quadro profissional, mas depois de dois anos com dedicação exclusiva á prefeitura de Rio Branco, é natural que queira dar um tempo para se dedicar mais á família.

SABER QUEM É QUEM

A REFORMA ADMINISTRATIVA é uma boa oportunidade para o governador ter na sua mesa os nomes dos indicados pelos deputados, e fazer uma divisão de acordo com a força do partido. Não pode é nanico ser tratado como se gigante fosse.

DOIS BICUDOS NÃO SE BEIJAM

É improvável que o governador Gladson procure por novas confusões políticas, se filiando no PSDB. Pelo fato da deputada federal Mara Rocha (PSDB), já ter decidido que fica no PSDB.

AMPULHETA DO TEMPO

O JORGE VIANA foi sim um bom governador e um bom prefeito da capital. O seu problema está na ampulheta do tempo. Esta juventude que aí está não viu a era ante e depois do JV.

NÃO MEÇO PELA IDEOLOGIA

NUNCA meço a qualificação do político pelo partido ao qual pertença, mas pela sua capacidade de gestão quando está num mandato à frente de um órgão público. O resto é sexo dos anjos.

PERDEU A BATALHA DA JUVENTUDE

O PROBLEMA do PT é que o partido que era majoritariamente forte entre a juventude; não se renovou e veio perdendo este eleitorado ao longo dos anos, que culminou com a perda do poder. O PT que a juventude conhece é o PT dos escândalos.

ALIADO DO GOVERNO

NÃO SEI SE VAI integrar oficialmente a base política do governo na ALEAC, mas pelas declarações que tem dado, a tendência do deputado Pedro Longo (PV) é a de ser um aliado político.

CHAPA DE PESO

O MDB pode ter em 2022, uma chapa de peso para deputado federal, formada pelo prefeito Mazinho, deputado Roberto Duarte, e deputados federais Flaviano Melo e Jéssica Sales.

NÃO ESTAVA NAS CONTAS

O DEPUTADO FEDERAL Léo de Brito (PT) reagiu com naturalidade ante a declaração da prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), de disputar em 2022, uma vaga na Câmara Federal. Mas não deixou de ser um baque para ele, perder este apoio eleitoral.

NÃO BRIGA

NÃO APOSTEM NUMA BRIGA entre o Gladson Cameli e o senador Márcio Bittar (MDB), principalmente, por parte do governador. Disse querer Bittar no seu palanque em 2022.

PASSA PELA IDEOLOGIA

PELO QUE SE TEM OUVIDO também do senador Márcio Bittar (MDB), a briga entre eles não vai acontecer, defende a unidade de todos os aliados da última campanha do governo. A única exigência e não ter no palanque PDT, PSB, PV, PSOL, PT e PCdoB.

FOI UMA LAPADA

DEIXANDO o misticismo de lado, se for analisada pelo viés político, a vitória da Néia (PDT) para prefeita de Tarauacá, foi uma derrota das oligarquias que sempre dominaram aquela prefeitura.

SEM PESO FINANCEIRO

PARA o deputado Daniel Zen (PT), a economia que o governo vai fazer na reforma administrativa não tem peso fundamental, para a contratação dos concursados do cadastro reservada PM.

Lei 39

MAS, o deputado Daniel Zen (PT) elogiou não se mexer na Lei 39, tese que defendia, evitando a cessão com ônus de servidores públicos, o que dificultaria num caso de cessão de funcionários para as prefeituras, onde o salário é menor que o órgão cedente.

PARA FAZER FIRULA

FOI para fazer firula o projeto do deputado Jenilson Lopes (PSB), que autorizava o governo a comprar vacina contra a Covid-19, e aplicar de graça. Primeiro, por ser inconstitucional – a matéria teria que ser do Executivo – e nunca se cobra a vacinação. E, por isso foi rejeitado na ALEAC. Ora, pois!

FRASE MARCANTE

“Passarinho que come pedra sabe o c* que tem.” Ditado pernambucano.

O CALMANTE DO FERREIRINHA

UMA DAS FIGURAS mais tradicionais de Plácido de Castro, o Ferreirinha, tinha uma técnica toda especial para acalmar o prefeito Luiz Pereira, quando este se mostrava inclinado a lhe demitir do cargo de secretário municipal de Saúde. Convidava o Pereira para comer uma tartaruga em sua residência. Após o banquete, pedia desculpa e assim ia se mantendo secretário. Curiosos foram perguntar ao bom Ferreirinha, que segredo era esse que conseguia evitar uma demissão dada como certa. E, veio a resposta:

– “Quando alguém está com raiva de você, não convide para um churrasco de boi, que é carne quente e esquenta o sangue. Chame para comer uma tartaruga ou um jaboti, que são bichos de sangue frio, abranda o gênio de quem come. Depois é só meter a lábia”.

E entre uma jabotizada e uma tartarugada, o esperto Ferreirinha foi o secretário de Saúde até o final da administração do prefeito Luiz Pereira. Do livro “Última Chamada para Manacapuru”- Luis Carlos Moreira Jorge.