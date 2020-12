Socorro Neri entrega Centro de Educação Infantil na Cidade do Povo

A prefeita Socorro Neri entregou na manhã desta terça-feira, 22, o Centrode Educação Infantil Maria Danila Pompeu, localizado na Cidade do Povo. As obras foram executadas com recursos no valor de R$ 1.071.688,77, oriundos do Tesouro Municipal e do Ministério da Educação.

O projeto arquitetônico segue o padrão estabelecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Ministério da Educação e tem capacidade para atender 300 crianças. A unidade conta com áreas de uso comum, sala da administração, áreas de serviços, banheiros adaptados, entre outras.

A gestora do Centro, Lara Cristina da Silva, agradeceu a prefeita Socorro Neri pela obra e falou da qualidade do espaço físico. “Com o retorno das aulas presenciais, quando possível, as crianças vão encontrar um ambiente seguro, moderno, aconchegante e climatizado”, disse.

A prefeita Socorro Neri afirmou que já consegue imaginar o Centro repleto de crianças e cheio de vida. “Eu estou muito feliz porque pudemos concluir essa obra na nossa gestão, houve um atraso por causa da empresa que ganhou a licitação no país todo e também no repasse da última parcela do FNDE, mas deu tudo certo e hoje fazemos a inauguração desse local que certamente vai atender com muita qualidade e dignidade as nossas crianças”, finalizou.