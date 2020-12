Nos dias 24 e 31 de dezembro, as agências de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) irão funcionar das 7h às 14h e estarão fechadas nos dias 25/12 e 1/01, devido aos feriados nacionais.

Haverá alteração também no horário de atendimento pela Central 135, nos dias 24 e 31, que será das 7h às 19h. Segurados que necessitarem de serviços e requerimento de benefícios podem utilizar o Meu INSS (gov.br/meuinss) e também pelo aplicativo.