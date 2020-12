Polícia Penal apreende celulares arremessados para dentro do presídio de Sena Madureira

Ascom/Iapen

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) apreenderam na noite de terça-feira, 22, seis celulares e um relógio do tipo smart watch que foram arremessados para dentro da Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes, em Sena Madureira. Os ilícitos estavam envolvidos em dois invólucros e foram arremessados por cima do muro do presídio amarrados em cordões.

De acordo com o diretor da unidade, Ediney Siqueira, por volta das 22h30, os policiais que estavam de serviço na guarita observaram o arremesso dos materiais e interceptaram os volumes. Ao realizar as buscas, não foi possível encontrar quem os arremessou.

Diante dos fatos, os celulares passarão por avaliação da equipe de inteligência e um processo administrativo será aberto para apurar as circunstâncias da ocorrência.