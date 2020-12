Mesa Brasil entrega 70 aves e panetones de Natal a famílias da Cidade do Povo

O espírito de solidariedade do Natal chegou mais cedo para famílias da comunidade São Marcos na Cidade do Povo. Nesta terça, 22, o projeto Mesa Brasil do Sesc fez a entrega de 70 aves temperadas e panetones para cerca de 70 famílias da localidade.

Para a coordenadora do Mesa Brasil do Sesc no Acre, Marizete Melo, a ação é uma forma de coroar o trabalho do Mesa Brasil, ainda mais necessário em um ano em que muitas pessoas sofreram os efeitos da pandemia. “Além de um delicioso chester, essa campanha de Natal leva a milhares de famílias a esperança de um futuro melhor, fazendo-nos acreditar que é possível, por meio de boas parcerias, resolver os grandes problemas sociais, entre eles a fome”, explica.

O Mesa Brasil é um programa nacional criado pelo Sesc em 2003 e atua como uma rede de solidariedade que integra doadores, instituições sociais e voluntários visando minimizar as carências alimentares, combater o desperdício de alimentos e melhorar a qualidade nutricional da população atendida. No Acre, a iniciativa é realizada pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC na cidade de Rio Branco com ações em outros municípios do estado.

O Sistema Fecomércio/AC segue atendendo às recomendações de evitar aglomerações e com cuidado redobrado com a saúde das equipes e clientes. Por isso, a recomendação é que o público siga cumprindo as orientações dos órgãos de saúde. A programação on-line e gratuita segue sendo atualizada nas redes sociais e no site www.sescacre.com.br