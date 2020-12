Lembra do Apple Car? Ele pode ser lançado já em 2021; saiba mais

Você certamente já deve ter ouvido um ou outro rumor sobre empreitadas da Apple no mundo automotivo. Informantes de diversos países afirmam que a Maçã está pensando em ter seu próprio carro, que poderia ser elétrico ou autônomo, mas que esse projeto, até por sua complexidade, demoraria um pouco. Um jornal de Taiwan, no entanto, tem outras informações: o Apple Car pode chegar já em 2021.

Uma reportagem do Economic Daily News relata que a Apple está com um projeto bem adiantado de um carro elétrico e que ele seria lançado dois anos antes do previsto. A publicação revela, inclusive, que muitos fornecedores da empresa no país já estão trabalhando a todo vapor para produzir os componentes que fariam parte desse carro.

Mesmo sendo uma boa fonte, é bom observarmos essa informação com certo ceticismo. É de conhecimento de todos que a Apple trabalha em sistemas para carros autônomos há algum tempo, tendo, inclusive, registrado uma patente para isso no começo de 2020. E, muito embora saibamos que a empresa tem bala na agulha para investir em algo assim, projetar um carro não é algo tão simples.

No entanto, se o carro em questão for “apenas” elétrico, e não autônomo, as aprovações podem ser mais fáceis, ou, quem sabe, a Apple simplesmente pode unir forças com alguma montadora e lançar um veículo com sua marca. Porém, a mesma publicação dá conta de que a Maçã está, sim, desenvolvendo um chip autônomo para carros. Ainda é tudo muito nebuloso.

Pela complexidade do projeto, é possível que, ao invés de já trazer ao mercado um novo carro, a Apple simplesmente o anuncie no ano que vem. É esperar para ver.

Fonte: MacRumors e CanalTech