Governo realiza intervenções emergenciais na ETA II de Rio Branco

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), está realizando intervenções emergenciais na Estação de Captação de Água (ETA II), em Rio Branco. O investimento é de aproximadamente R$ 6 milhões.

Após o movimento de solo ocorrido no mês de maio, próximo à casa de força onde ficam os transformadores das bombas na ETA II, foi necessário elaborar um projeto a fim de executar intervenções emergenciais e evitar problemas com desabastecimento de água.

A ETA II é responsável pela captação de 1 mil litros de água por segundo e garante o abastecimento de aproximadamente 65% dos bairros de Rio Branco.

“Nós estamos executando duas intervenções aqui na ETA II, a construção de uma nova subestação de energia que vai alimentar as bombas de captação e elevatória e, ainda, a contenção com estacas escavadas, em concreto armado, para dar segurança à estrutura da casa de bombas e evitar o avanço do movimento de solo”, explicou o subsecretário de Infraestrutura, Jamerson Cavalcante.

A meta é evitar problemas com novos deslizamentos de terra ou desabamentos, garantindo a integridade da área e a não interrupção do abastecimento de água a população.

Os recursos para as obras foram garantidos pelo Estado, por meio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) da Caixa Econômica Federal. A previsão é que as intervenções durem aproximadamente quatro meses.

A presidente do Depasa, Waleska Dessotti, agradeceu o apoio da Secretaria de Infraestrutura e a disponibilização do governador Gladson Cameli em garantir os recursos necessários para a solução dos problemas no departamento.

“É uma intervenção complexa, de necessidade urgente, e o apoio institucional tem sido fundamental para que possamos viabilizar a solução necessária”, finalizou.