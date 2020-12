“Cuide-se”: cartilha da Ufac orienta postura piscossocial nesta pandemia

Estudantes do curso de Psicologia da Ufac, com orientação do professor Leandro Amorim Rosa, desenvolveram neste ano o projeto de ensino intitulado “Cuide-se”, com o objetivo de abordar a atenção psicossocial durante a pandemia do novo coronavírus. Um dos produtos finais do projeto é a cartilha “Cuide-se: Atenção Psicossocial diante da Pandemia da Covid-19”.

O material produzido é uma síntese de postagens no perfil do projeto no Instagram e contém informações para o período pandêmico sobre promoção de saúde mental e cuidado psicossocial. Os integrantes do projeto são os alunos Amanda Camargo, Beatriz Tufic, Daiane Silverio, Eduardo Augusto, Lara de França, Laura Erlich, Marcos Moreira, Rodrigo Paiva e Wisney Berig.