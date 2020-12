Avião Bonanza A-36 chega ao Acre em janeiro e amplia frota do Ciopaer     

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, do Ministério da Justiça, anunciou a doação de avião para o Acre. A aeronave é um Bonanza modelo A-36, com capacidade para seis pessoas, incluindo a tripulação, e chegará a Rio Branco no início de janeiro sob cuidados do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

O avião foi apreendido com drogas e estava incorporado à frota do gabinete militar do governo do Mato Grosso do Sul.

O Ciopaer usará o Bonanza no reforço do combate ao narcotráfico na região de fronteira, além de ficar disponível também para apoio a outras ações do governo. Com ele, sobe para 3 as aeronaves à disposição do Ciopaer.