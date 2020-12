Projeto Colo de Amor realiza ação no Educandário Santa Margarida

A Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ) do Tribunal de Justiça do Acre promoveu mais uma edição do projeto Colo de Amor, no Educandário Santa Margarida, nesta segunda-feira, 21. Na ocasião, foram distribuídos presentes em alusão ao Natal.

A ação, que a tem a finalidade de levar carinho e atenção aos abrigados da entidade, assim como na edição anterior, realizada em prol do Dia da Criança, contou com todos os cuidados para evitar a proliferação da COVID-19.

A desembargadora Regina Ferrari, responsável pela ação, destacou a importância do momento tanto para quem recebe os bons sentimentos quanto para quem oferece. Ela define ser um momento de segurança e proteção para as crianças e agradeceu a ajuda de todos os envolvidos na atividade.

O Educandário Santa Margarida conta atualmente com 24 crianças que tiveram o abrigo como destino a partir de denúncias de maus tratos, retirada de situação de rua, ou até mesmo por determinação de acolhimento feita na própria maternidade.

O presidente do TJAC, desembargador Francisco Djalma, esteve presente na ação e parabenizou a desembargadora pela atividade social desenvolvida reconhecendo o esforço e dedicação dela às causas do público infanto-juvenil.

Natal feliz

A época natalina, que significa principalmente confraternização, sempre é marcada por sensibilização, porém com a pandemia, as grandes comemorações nos abrigos ficaram restritas.

O projeto Colo de Amor, possui um olhar muito delicado para as datas comemorativas. As edições são realizadas duas vezes ao ano. Uma edição em alusão ao Dia da Criança e outra em comemoração ao Natal.

Além da equipe da Coordenadoria da Infância e da Juventude, o projeto é desenvolvido pelos demais representantes da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente que vivem o dia a dia e sabem que as crianças precisam de muita energia, dedicação e carinho.