Policiais militares abordaram uma vendedora de pipoca na noite desta segunda-feira (21) no Lago do Amor, em Rio Branco. A trabalhadora estava com seu filho quando os policiais chegaram.

Um deles abriu a viatura e pegou um sacolão para entregar a pipoqueira em mais uma ação social da PM neste Natal.

Outro PM entregou uma bola ao menino, que ficou brincando com eles.

Assista: