MDR anuncia R$5,7 milhões e 4,7 mil empregos em obras de saneamento na capital do AC

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) vai liberar R$ 829,8 milhões para a continuidade de obras de saneamento básico em todo o Brasil. Ao todo, serão beneficiados 236 projetos em 204 municípios do Acre, além do Distrito Federal.

No Acre, a capital Rio Branco receberá aportes de R$ 5,7 milhões para um projeto em andamento, que beneficiará 42,9 mil pessoas e gerará ou manterá 4,7 mil postos de trabalho.

Além do Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins estão na lista de contemplados.

Foram contempladas iniciativas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e de saneamento integrado. A projeção é que 10,4 milhões de pessoas sejam beneficiadas por essas obras. Além disso, serão gerados ou mantidos 567,8 mil empregos.