Conforme publicação do IBGE, no dia 10 de dezembro, no terceiro trimestre de 2020 a aquisição de leite cru atingiu 3,178 milhões de litros coletados e industrializados no Estado do Acre.

O resultado representa um aumento de quase 10% em relação ao 3° trimestre de 2019, e alta de 8,4% em comparação com o 2º trimestre de 2020.

É o maior volume trimestral do ano.

Para mais informações sobre a economia acreana, consulte o site Observatório do Fórum Empresarial do Acre.