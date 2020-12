Governador visita obras de reforma do aeroporto de Tarauacá

Cumprindo agenda no interior do estado, o governador do Acre, Gladson Cameli, visitou nesta segunda-feira, 21, as obras de manutenção e reforma que estão sendo realizadas no aeroporto de Tarauacá. A previsão é de que as instalações sejam entregues ainda esta semana totalmente revitalizadas.

Com investimento de R$ 82,1 mil, o governador destaca que a melhoria do setor aeroportuário foi um dos compromissos assumidos durante a campanha. Além de facilitar o salvamento e resgate de vidas, a estrutura contribui para o desenvolvimento econômico das cidades.

“São obras simples, mas que fazem total diferença na vida das pessoas que moram em locais de acesso mais difícil e utilizam-se do aeroporto para se deslocar, trazer alimentos, mercadorias ou que buscam atendimento médico. Este mesmo trabalho está sendo feito no município de Feijó e já foi feito em Manoel Urbano, fortalecendo o setor aeroportuário do nosso estado”, disse Cameli.

O aeródromo de Tarauacá está recebendo novo cercamento, sinalização da pista, locais de acessibilidade, reforma do terminal de passageiros, com pintura, troca de telhado, readequação de guichês e reforma dos banheiros. “Como o trabalho foi em conjunto, cada um teve sua colaboração. A prefeitura do município entrou com a melhoria da via de acesso ao aeroporto. A Seinfra realiza a reforma do terminal de passageiros e o Deracre, que ano passado realizou as intervenções na pista, desta vez trabalhou no cercamento para que o aeródromo possa receber iluminação noturna”, explicou Ítalo Medeiros, secretário estadual de Infraestrutura.

Também participaram da visita, em acompanhamento ao governador, os deputados Jesus Sérgio e Cadmiel Bomfim. Como já era horário de almoço, Gladson aproveitou o momento para comer com os trabalhadores e agradecer pelo serviço que vem sendo prestado ao estado.