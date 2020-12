Banda A Furiosa emociona no PS de Rio Branco; assista      

A Furiosa, a banda musical da Polícia Militar do Acre, levou um pouco de paz, lazer e entretenimento aos pacientes e trabalhadores do Pronto Socorro de Rio Branco nesta segunda-feira (21).

Os músicos vestiam gorro de Papai Noel. “Nesse ano tão difícil, fomos vários locais e tocamos para diversos servidores da Saúde, sem dúvida o setor mais importante do servidorismo público nesse ano de 2020, (claro não só esse ano) e para fechar com chave de ouro não podia ser outro lugar, se não o PS o Pronto Socorro de Rio Branco”, diz a postagem no perfil da Furiosa.

O PM Marcos Dourado emocionou cantando, entre outras canções, a belíssima ´Aleluia´.

Veja: