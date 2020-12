Os eleitores de Macapá (AP) elegeram Dr. Furlan (Cidadania) para a Prefeitura da cidade, com 101.091 votos válidos (55,67% do total). Josiel (DEM) perdeu a disputa, com 80.499 votos válidos (44,33%).

Todas as seções eleitorais foram totalizadas 1h26 após o término da votação, encerrada pontualmente às 17h deste domingo (20). Foi registrado o comparecimento de 193.210 eleitores (66,01%) às urnas. O total de votos em branco foi de 3.884 (2,01%), e os votos nulos contabilizaram 7.736 (4%). O índice de abstenção foi de 33,99% (99.508).

Esta foi a primeira vez que Dr. Furlan concorreu à Prefeitura de Macapá. Aos 47 anos, o médico natural de Belém (PA) está no terceiro mandato como deputado estadual pelo Amapá. Sua vice na chapa é Mônica Penha (MDB). Ele concorreram pela coligação De Coração por Macapá (Cidadania/MDB/PMN).

Adiamento

Em 12 de novembro, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referendou a decisão do presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, de adiar as eleições municipais em Macapá. O pedido de adiamento foi feito pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) por causa da instabilidade no fornecimento de energia na região.