Conselho de Contribuintes do Acre já tem novos membros empossados     

Os novos integrantes do Conselho de Contribuintes do Estado do Acre tomaram posse nesta 2a quinzena de dezembro. Órgão da Secretaria de Estado da Fazenda, o Conselho é responsável pelo julgamento, em segunda instância, dos processos tributários administrativos.

Os membros que tomaram posse são: Adriano Magalhães da Silva, Isaura Lima da Silva e Iraci Askinis Fernandes, conselheiros suplentes e, o conselheiro titular Willian da Silva Brasil. Os empossados irão compor o conselho no biênio 2019/2021.

O vice-presidente do Conselho, o auditor da Receita Estadual Antônio Raimundo Silva de Almeida, ressaltou a importância dos conselheiros nos procedimentos internos com independência, imparcialidade, celeridade e eficiência na aplicação da legislação tributária.

Ao dar posse aos conselheiros, o secretário da Fazenda, Rômulo Grandidier, lembrou que o Conselho é um serviço social de fundamental importância para a Sefaz e a população e agradeceu a disponibilidade de todos na busca da justiça fiscal.