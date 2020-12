Avatar 2 encerra filmagens e tem novas fotos do set reveladas; saiba mais

Avatar chegou aos cinemas há mais de uma década e quebrou diversos recordes de bilheteria, trazendo Zoe Saldana, Sam Worthing, Sigourney Weaver e Michelle Rodriguez em um dos mais importantes filmes da carreira de James Cameron. Agora uma franquia, Avatar 2 tem lançamento previsto para dezembro de 2022 e, embora a sequência tenha enfrentado imprevistos por conta da pandemia de COVID-19, as filmagens foram concluídas com sucesso.

O produtor do filme, Jon Landau, publicou imagens do set anunciando o último dia de gravações da sequência. Ele se referiu ao local como “O Matador”, mostrando nas fotos um barco de comando de 15 metros de altura.

James Cameron também comemorou e dividiu com os fãs as mesmas fotos do último dia de gravações. De acordo com ele, o barco gigante está preso a uma base de controle capaz de se movimentar em até 360º e que pesa 16 toneladas. Landau também revelou uma imagem de “três Technocranes e um braço russo montado em cima de uma Mercedes-Benz” no local.

“Só mais um dia no set da sequência de Avatar”, brincou James Cameron.

Dirigido e roteirizado por James Cameron, Avatar 2, 3 e 4 contarão com os retornos de Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver e Stephen Lang, além das novidades de elenco, que incluem Kate Winslet, David Thewlis, Vin Diesel, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Edie Falco e Cliff Curtis. A previsão é que o filme seja lançado em 16 de dezembro de 2022.

Fonte: CNet e CanalTech