Veículos do governo serão monitorados pela Secretaria de Segurança Pública

Jairo Barbos/Agência de Notícias do Acre

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) vai monitorar o tráfego de todos os veículos que integram a frota oficial do Estado. A medida foi anunciada na manhã desta sexta-feira (18), pelo secretário Paulo Cézar Santos, durante reunião com os chefes de transporte de todas as autarquias, secretarias e departamentos da gestão estadual.

A Sejusp disponibilizou um aplicativo ligado ao sistema de monitoramento eletrônico da Segurança Pública no qual serão cadastrados os veículos de todos os setores da gestão estadual.

Cada órgão vai informar à equipe da Segurança quais os veículos que serão inseridos no monitoramento, descrevendo os horários em que aquele carro não poderá circular. Com essa informação cadastrada no sistema, o responsável vai receber no celular um alerta, caso esse veículo trafegue fora do horário permitido informado.

A medida vai ofertar maior controle sobre o tráfego dos veículos oficiais e aumentar a segurança sobre a frota, principalmente nos modelos que são preferidos pelos criminosos.