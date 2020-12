Gladson Cameli inaugura OCA de Cruzeiro do Sul em pleno funcionamento

O segundo maior município do Acre, com aproximadamente 88 mil habitantes, Cruzeiro do Sul, ganhou neste mês de dezembro uma nova Central de Serviços Públicos (OCA). O prédio, onde estava localizado o antigo Fórum Caio Valadares, na região central da cidade, foi tarde desta sexta-feira, 18, completamente reformado, ampliado e em pleno funcionamento.

Esta é a terceira unidade de Serviços implantada no Acre, sendo a primeira na capital, Rio Branco e a segunda em Xapuri. O investimento foi de aproximadamente 1,1 milhão de reais, sendo entregue num espaço estratégico, próximo a rodoviárias, praças, terminal de ônibus e comércio, além de uma área de transbordo da população rural, que semanalmente vai à cidade realizar suas atividades.

O serviço de atendimento foi iniciado nesta sexta, mas efetivamente os trabalhos começam a partir da próxima segunda, das 7h30 às 13h30. Todos os serviços estão sendo garantidos com a execução do protocolo de segurança e cuidados com a saúde, a fim de evitar o contágio nesta época de pandemia.

“A central integra a diretoria de Organizações em Centros de Atendimento e toda política de atendimento é igual às demais unidades da OCA, com a mesma facilitação de acesso aos serviços e padrão reconhecido nas demais centrais do Acre”, explicou Francisca Brito, diretora da instituição.

A central contará com a presença de oito órgãos públicos e instituições que possibilitarão a execução de mais de 70 tipos de serviços, entre eles, a emissão de carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, pagamentos bancários e serviços de atendimento ao consumidor, além de serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, e da Secretaria da Fazenda (Sefaz), entre outros. Estão sendo gerados 40 novos empregos diretos.

Denivaldo Freire está sendo beneficiado pela segunda vez com a implantação da OCA em Cruzeiro do Sul. Ele foi um dos contratados pelo governo para ajudar na construção do espaço e hoje é um dos primeiros a garantir seu atendimento, no setor de identificação.

“É como estar em casa, participei da obra e vir aqui depois de pronta e já funcionando é gratificante. Precisamos desta estrutura, fica mais fácil resolver tudo em um só lugar, sem contar com o atendimento que até agora tem sido de excelência. Só tenho a agradecer ao nosso governador, foi ele tornou esse sonho dos cruzeirenses possível”, disse.

Outra moradora da região, Andressa Souza, contente com o início dos trabalhos na central, veio do bairro João Alves para a confecção da segunda via de sua carteira de identidade. Atendida prontamente, demonstrou-se satisfeita com a experiência: “Achei rápido e prático. Trata-se de uma realidade para alguns municípios, mas novidade para nós, que estamos experimentando agora essa comodidade de poder encontrar todos os serviços aqui, evitado perder tempo com a procura. Com certeza vai facilitar e muito nossa vida”.