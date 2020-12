Jocum de Rio Branco recebe cestas básicas da Ordem dos Advogados do Brasil

Com a proximidade do Natal, as ações sociais tomam conta de grupos e instituições espalhadas pela cidade. Em sintonia com esse movimento, a Comissão de Ação Social (CAS) da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) realizou a doação de 19 cestas básicas à entidade Jovens com uma Missão (Jocum), que beneficiará crianças do ramal Santa Fé, localizado no bairro Vila Acre. A arrecadação dos sacolões teve apoio da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/AC).

Além dos brinquedos que estão sendo doados para a campanha Natal Solidário, também desenvolvida pela Comissão, as crianças em situação de vulnerabilidade social expressavam a necessidade de doações de alimentos, visto que nesse momento de pandemia e crise financeira as suas famílias enfrentam muitas dificuldades. Dentre os beneficiados estão homens e adolescentes que sofrem com o abuso de álcool e outras drogas; crianças e adolescentes do sexo feminino, vítimas de abuso e exploração sexual; e moradores de rua.

“A doação das cestas básicas veio através da Comissão de Ação Social, que se interessou pelos trabalhos que a Jocum realiza e se dispôs a fazer parte dos nossos projetos de fim de ano. Esses sacolões foram de grande ajuda e vieram num momento muito oportuno. Estamos muito gratos pela contribuição da OAB Acre e da CAAAC”, declarou o administrador da Jocum, Flávio Rodrigues Ferreira.

As famílias que serão beneficiadas participam de grupos de convivência da organização missionária Jocum que atua no Acre há 20 anos com ações sociais e hoje conta com cinco casas socioassistenciais localizadas em bairros periféricos. A CAS ainda aceita doações, que podem ser feitas até o dia 20 de dezembro, por meio de transferência bancária de qualquer valor ou em brinquedos e sacolões já comprados. A entrega será feita no dia 23 de dezembro, cerca de 19 famílias serão contempladas.