Governador Gladson Cameli emite nota de pesar pela morte de Pelezinho

O Governo do Estado do Acre comunica e lamenta o falecimento de Petronilo Lopes, o Pelezinho, ocorrido na noite desta quinta-feira, 17, vítima de complicações da Covid-19.

Conhecido no meio político e no esporte acreano, Pelezinho foi secretário de Estado de Esportes e Lazer entre os anos de 2014 e 2016 e presidente do Andirá Esporte Clube entre os anos de 2015 e 2017. Após exercer função pública, Pelezinho voltou a atuar em sua profissão de sapateiro.

À família enlutada e aos muitos amigos que Pelezinho deixa, as mais sinceras condolências, em nome dos servidores do Estado.

Que Deus conforte o coração de todos, neste momento de luto e dor.

Gladson Cameli

Governador do Estado do Acre