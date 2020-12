Jenilson quer que  morte ou sequela da Covid-19 seja reconhecido como acidente de trabalho   

O deputado Jenilson Leite disse nesta quinta-feira (17) em sessão da Aleac que o problema maior do País e do Acre é de saúde pública, especialmente a Covid-19.

Ele agradeceu aos profissionais de saúde pelo trabalho realizado no enfrentamento à Covid-19. Ele pediu que fosse pautado o PL que reconhece, de parte do Estado do Acre, como acidente de trabalho mortes ou sequelas por Covid-19 em trabalhadores da saúde.

“Peço também que o Governo do Estado renove os auxílios enquanto durar a pandemia”, reivindicou. Com a chegada da vacina a pandemia acabará e ficarão surtos da doença onde não houve vacinação.

Ele diz que três meses desse auxílio não foram pagos. “Pedimos que seja pago e mantido”.