Gladson fala em  começar com 1.000.000 de doses de vacina para o Acre      

Por A Tribuna do Acre

O governador Gladson Cameli participou nesta quarta-feira (16) em Brasília do lançamento da Campanha de Vacinação contra a Covid e, antes, reafirmou que seu propósito é conseguir trazer um milhão de doses de vacinas para o Acre.

“Se não me derem, vou comprar onde tiver”, disse. O governador disse em vídeo de entrevista que circula na rede, a respeito da obrigatoriedade da vacina que “Vai tomar quem quiser, eu estou fazendo meu papel de comprar e farei isso com a primeira que for autorizada pela Anvisa”, disse Gladson.

Segundo ele, seu compromisso é trazer vacinas para o Acre e que irá tomar. “Vai tomar quem quiser, eu estou fazendo o meu papel de comprar e farei isso”, diz Gladson Ele garantiu que ele tomará a primeira que for autorizada. “Não quero entrar nessa questão política, meu papel é comprar e farei isso com a primeira que aparecer, não vou criticar quem não quiser tomar, é uma esco