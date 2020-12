Em inédita sessão de posse telepresencial, acreana assume pela 2a vez a presidência do TRT

A acreana Maria Cesarineide de Souza Lima tomou posse na quinta-feira (10) na Presidência e Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-RO/AC) para o biênio 2021/2022. Esta é a primeira vez na história do Regional que um membro da corte do tribunal assume pela segunda vez a direção. Sua primeira gestão foi no biênio 2009/2010. A nova gestão entra em exercício no dia 1ª de janeiro de 2021.

Na Vice-Presidência assumiu também o desembargador do Trabalho Osmar J. Barneze, que encerra o seu último biênio como presidente e corregedor.

Da mesma forma, a sessão solene de posse teve contorno histórico, por ser a primeira realizada de forma telepresencial, em face da pandemia do novo coronavírus. No auditório do TRT estavam presentes somente a desembargadora empossada, alguns familiares, membros do cerimonial e servidores que atuaram no suporte da cerimônia. Participaram através do sistema de videoconferência diversas autoridades do executivo, legislativo, judiciário e entidades de classe, com destaque para o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, que no ato representou a Presidência do TST