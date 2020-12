Com R$500 mil em caixa, prefeitura de Senador Guiomard já pode revitalizar Judia       

O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou, nesta quarta-feira (16), o pagamento do Convênio destinado a revitalização do Igarapé Judia, no município de Senador Guiomard.

Os recursos necessários para a obra, no valor R$ 500 mil, são oriundos de emenda do Petecão, junto ao Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa.

De acordo com o projeto elaborado pela Prefeitura serão construídos um mirante, restaurante, lanchonete, pórtico de entrada, bancos, lixeiras, iluminação, escada, plataforma elevada, parque, três quiosques duplos, ponte de acesso a ilha dos quiosques, duas mesas de jogos e calçamento com acessibilidade.

“Com o dinheiro em conta, as obras finalmente poderão ser iniciadas” afirma Petecão