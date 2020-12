Antônia Sales denuncia que tomógrafo do Hospital  do Juruá está quebrado     

A deputada Antônia Sales retomou nesta quinta-feira (17) as atividades legislativas após passar por tratamento em função da Covid-19. Ela relatou das sequelas, como cansaço após mínima atividade física.

Ela se disse preocupada com a situação da saúde pública do Vale do Juruá. Ela citou casos de pessoas que procuraram os hospitais e não conseguem os exames necessários.

O tomógrafo do Hospital do Juruá está quebrado, segundo ela. A tomografia é um exame importante no contexto da Covid-19.

“Quero fazer um apelo ao governador, ao secretário de Saúde: a deputada Jéssica Sales destinou recursos para equipamentos e é preciso comprá-los”, disse, apelando por mais médicos na região.

“Não podemos ficar de braços cruzados enquanto pessoas morrem”, disse ela.