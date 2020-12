Prefeito e Vereadores eleitos de Rio Branco serão diplomados nesta quinta-feira

A 1ª Zona Eleitoral, responsável pelas candidaturas no município de Rio Branco, procederá, às 9 horas nesta quinta-feira, 17, por meio de videoconferência, a diplomação dos candidatos eleitos para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores da capital acreana.

Neste ano, devido à pandemia do coronavírus, as cerimônias em cada município do estado poderão ser realizadas de duas maneiras distintas, a critério do presidente de cada Junta Eleitoral: por meio de videoconferência, com a participação de eleitos e demais autoridades; ou de forma presencial, tomando-se todas as medidas de segurança sanitárias determinadas pelos órgãos competentes.

O prefeito eleito, Tião Bocalom e a sua vice, Marfisa Galvão, foram eleitos com 104.746, ou seja, 62,93% dos válidos, derrotando a atual prefeita, Socorro Neri (PSB), que tinha 61.702 votos (37,07%). Os partidos PSD, PDT e PP foram os que elegeram mais representantes, com três vereadores cada. A Dra. Michelle Melo (PDT) foi a vereadora mais votada, com 3.576 votos.

Em comparação com as Eleições de 2016, seis candidatos foram reeleitos e 11 novos foram eleitos, o que representa uma renovação de 65%. Este ano, foram eleitas duas mulheres, quatro a menos do que em 2016, quando seis vereadoras foram eleitas.

Novos vereadores: Dra. Michelle Melo (PDT) – 3.576 votos, Samir Bestene – (PP) – 3.403, Joaquim Florêncio (PDT) – 2.411, Rutênio Sá (PP) – 2.271, Adailton Cruz (PSB) – 2.222, Arnaldo Barros (Podemos) – 2.132, Fábio Araújo (PDT) – 2.086 votos, Ismael Machado (PSDB) – 1.928 votos, Francisco Piaba (Democratas) – 1.659, Hildegard Pascoal – (PSL) – 1.133 e Dr. Raimundo Castro (PSDB) – 1.268

Vereadores reeleitos: Lene Petecão (PSD) – 1.789, Antonio Morais – (PSB) – 2.933, Emerson Jarude (MDB) – 2.765, N. Lima (PP) – 2.559 e Raimundo Neném (PSB) – 2.555 votos.