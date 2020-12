Reconstrução digital de cérebro de dinossauro traz surpresas sobre seus hábitos; saiba mais

A descoberta de fósseis preservados é crucial para um melhor entendimento de como era a vida e as características dos dinossauros que pisaram na Terra antes mesmo de existirmos. Porém, um grupo de pesquisadores resolveu ir além e conseguiu reconstruir digitalmente o cérebro de um Thecodontosaurus, dinossauro herbívoro de apenas 30 centímetros de altura e 1,2 metro de comprimento que viveu no período Triássico, há cerca de 252 milhões de anos, e se surpreenderam com o que descobriram.

Através da reconstrução, que usou técnicas de modelagem em 3D, cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido, descobriram que, na verdade, existe a possibilidade de o Thecodontosaurus ter também sido carnívoro e ter andado sobre duas pernas, e não quatro, como se acreditava até então, classificando-se como um onívoro.

“Nossa análise do cérebro do Thecodontosaurus descobriu alguns recursos fascinantes, alguns deles bem surpreendentes”, conta Antonio Ballell, líder do estudo. “Enquanto os seus parentes que vieram depois se moviam usando as quatro patas, nossas descobertas sugerem que essa espécie pode ter andado sobre duas pernas e ter sido carnívoro ocasionalmente”, completa.

Imagem: Reprodução/Antonio Ballell

O cérebro do dinossauro foi reconstruído com a ajuda de um osso fossilizado, que permitiu descobrir detalhes anatômicos sobre o órgão e a parte mais interna do ouvido. Tudo isso sem nem precisar de um crânio inteiro em mãos. “O software permite que possamos recriar o cérebro e o formato do ouvido através das dimensões das cavidades deixadas para trás”, explica o pesquisador. Ballell conta ainda que seus grandes lobos floculares, responsáveis pelo equilíbrio, mostraram que ele também podia ser bípede.

“Essa estrutura também está associada com o controle do equilíbrio dos movimentos dos olhos e do pescoço, sugerindo que o Thecodontosaurus era realtivamente ágil e conseguia manter um olhar estável enquanto se movia rapidamente”, completa.

Imagem: Reprodução/Antonio Ballell

A análise do modelo de crânio reconstruído mostrou ainda que a sua capacidade bem desenvolvida de manter a cabeça estável e os olhos fixos indicavam que, ocasionalmente, essas criaturas capturavam presas, mesmo que a sua dieta principal tenha sido herbívora. Através do estudo, foi identificado também que a frequência de audição do dinossauro era alta, o que permitia que ele conseguisse reconhecer ruídos feitos por outros animais.

Fonte: CNN via University of Bristol e CanalTech