Polícia da Paraíba anuncia mais presos e droga apreendida em 2a fase da Operação Acre

Com apoio da polícia do Acre e outros Estados, a Polícia Civil da Paraíba desencadeou nesta quarta-feira (16) a Conexão Acre II, que contou também com o apoio do setor de Inteligência dos Correios na Paraíba, e segundo o ClickPB conseguiu prender quatro mulheres e aprender quatro quilos de pasta base de cocaína vinda do Estado do Acre para João Pessoa via Correios.

“Os policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prendeu as mulheres que receberiam a droga e que distribuiria em bairros da capital paraibana. A mulher considerada destinatária final do entorpecente mora em um apartamento no bairro do Bessa. O delegado Bruno Victor Germano, titular da DRE, informou que ainda conseguiu aprender nesse imóvel um veículo que era usado para receber e distribuir a droga na cidade”, informa o ClickPB.

Saiba mais sobre a Operação Acre aqui

Assista