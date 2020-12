PIB de Rio Branco é o menor entre as capitais, mostra estudo do IBGE

Quase metade do Produto Interno Bruto (PIB) do país, em 2018, foi gerado por 71 municípios, o que corresponde a apenas 1,3% das 5.570 cidades brasileiras, e onde vivia um terço da população.

Essa concentração da economia em poucas cidades, contudo, vem caindo, segundo o PIB dos Municípios 2018, divulgado nesta quarta-feira (16), pelo IBGE.

Entre os 25 municípios de maior PIB em 2018, 12 eram capitais de estado. Na comparação com 2017, Belém perdeu lugar esse ranking para Niterói (RJ). Dentre os que não eram capitais, todos estavam na região Sudeste: dez eram paulistas, dois fluminenses e um mineiro.

“Em 2018, os municípios das capitais representavam 31,8% do PIB nacional, menor participação da série, iniciada em 2002. A cidade de São Paulo tinha maior participação (10,2%) e Rio Branco, no Acre, era a última da posição entre as capitais, com contribuição de 0,1% entre as capitais”, detalha o analista do IBGE.

A participação dos 100 municípios com os maiores PIBs também declinou – de 60% em 2002 para 55% em 2018. Três capitais estavam fora dessa lista em 2018: Boa Vista (105ª posição); Palmas (116ª); e Rio Branco (127ª).

(CidadeBiz)