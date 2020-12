Justiça do Acre nega prisão domiciliar a preso que diz ser do grupo de risco da Covid-19

A Câmara Criminal decidiu, à unanimidade, negar provimento ao Agravo de Execução Penal, apresentado por reeducando que pertence ao grupo de risco da Covid-19. A decisão foi publicada na edição n° 6.732 do Diário da Justiça Eletrônico (pág. 21), do último dia 9.

Segundo os autos, foi pedida a prisão domiciliar, porque o apenado é hipertenso e a doença crônica o enquadra no grupo de risco. Ele tem 33 anos de idade e não possui os sintomas do coronavírus, contudo o defensor público argumentou que a medida visa justamente evitar que ele contraia a doença.

O desembargador Élcio Mendes esclareceu que de acordo com a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça a concessão de prisão domiciliar é específica para presos do regime aberto e semiaberto.

No caso, o réu foi condenado por dois crimes: tráfico de drogas e estupro de vulnerável, e ainda não cumpriu a condenação em tempo suficiente para a progressão da pena, portanto não atende ao requisito estabelecido.