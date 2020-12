Falha de energia provoca queima de equipamentos do Depasa e população pode ficar sem água

O Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) informou na manhã desta quarta-feira, 16, que uma falha de energia provocou a queima de dois inversores de frequência e que fazem parte do sistema que aciona os motores elétricos do Centro de Reservação (CR) Central.

Ocorre que há um problema para substituição dessas peças. Elas não existem no mercado acreano para aquisição. O Depasa informou na nota que já providenciou a aquisição dos equipamentos, mas não estipulou uma data para chegada, substituição das peças e o retorno do abastecimento de água nos bairros afetados: Adalberto Aragão, Cadeia Velha, Castelo Branco, Base, Bela Vista, Centro, Parte do Bosque, Estação Experimental, Ivete Vargas, Manoel Julião, Mascarenhas de Moraes, Morada do Sol e Tropical.

Leia a nota do Depasa:

Nota pública

O Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) informa que a falha ocorrida na rede elétrica na segunda-feira, 14, em Rio Branco, ocasionou a queima de dois inversores de frequência que compõem o sistema de acionamento de motores elétricos do Centro de Reservação (CR) Central, prejudicando a distribuição de água de todos os bairros que são abastecidos por ele.

A substituição dos equipamentos, que são de aplicação específica e alto custo, é a única alternativa técnica para a plena retomada das atividades de bombeamento dessa unidade.

Entretanto, esses itens não estão disponíveis à pronta entrega no mercado acreano.

Com o objetivo de solucionar o problema no menor tempo possível, o governo do Acre, por meio do Depasa, já providenciou a aquisição dos equipamentos e o transporte via aérea para agilizar a substituição.