No Acre é assim mesmo, o acreano emenda uma eleição atrás da outra. Mal terminou a de prefeitos e já está na mesa dos debates a de governador em 2022. Tem que primeiro se esperar para saber como ficará a nova configuração das forças políticas, que não será a mesma depois da disputa para as prefeituras.

Mas, dois nomes já estão na roleta da sucessão estadual. O do governador Gladson Cameli, que tem divulgado de público que sairá para a reeleição e, o do Sérgio Petecão (PSD), que tem dito que não deixará o cavalo passar selado.

O Gladson está atualmente sem atuação partidária, não fez seu candidato a prefeito no maior colégio eleitoral do estado, mas tem a caneta na mão, que bem manuseada nos seus dois últimos anos de mandato, pode favorecer a sua candidatura na montagem de um arco de aliança. O senador Petecão (PSD) vem de uma vitória na capital, elegendo o seu candidato a prefeito. Petecão não tem o poder, mas é dono de um carisma popular muito grande.

É preciso saber como ficarão alguns pontos, antes de emitir uma opinião sobre a chance de ambos. Como ficarão as alianças de cada um, não se sabe ainda. Como chegará em popularidade o governo do Gladson no ano eleitoral, também não se sabe. Sem estes componentes na mesa do jogo não dá para ter mais nitidez de como será esta disputa. Por isso, é esperar a roleta girar.

CONVERSA FRANCA

A PREFEITA de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), já comunicou para as lideranças do seu partido de que, o Alto Acre, região que engloba Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil, terá candidato a deputado federal em 2022. “Pode ser eu ou outra pessoa, mas terá”, afirmou ontem Fernanda ao BLOG DO CRICA.

MARCARIA CRAVADO

NÃO TENHO a menor dúvida que, a prefeita Fernanda Hassem é quem disputará uma vaga na Câmara Federal, no pleito de 2022.

NÃO CAUSARÁ SURPRESA

NA PRÓXIMA janela política, se a deputada federal Mara Rocha (PSDB) deixar o ninho tucano e for pousar no terreiro do PSL, ninguém se admire. Dentro do PSDB, a hipótese já é comentada.

NÃO ESTARÁ FAZENDO NADA

CASO na anunciada reforma administrativa o governador Gladson não der uma mexida no seu secretariado e nas diretorias, onde alguns capinam sentado, é bem melhor não fazer reforma alguma. Sé é para avançar, tem que mudar.

ESQUENTANDO A BUNDA

Alguns secretários e diretores do primeiro escalão ainda não disseram o que foram fazer no governo do Gladson Cameli. Passaram dois anos esquentando as bundas nas poltronas.

DEVE TER COMEMORADO

A BANCADA de oposição na ALEAC deve estar comemorando a saída do deputado Gerlen Diniz (PP) da liderança do governo. Diniz fez enfrentamentos duros nestes 2 anos, com a oposição.

NÃO VEJO OUTRO NOME

E PARA SER SINCERO, não vejo outro nome com argumentos e poder de oratória, para substituir o deputado Gerlen Diniz (PP), na função. A liderança de governo é uma missão espinhosa.

NÃO EXISTE O IMPOSSÍVEL

NA POLÍTICA, não existe o impossível. Mas dentro do atual contexto acho muito improvável uma reaproximação do governador Gladson Cameli, com o seu vice Major Rocha.

PROCURANDO SARNA

O PREFEITO eleito Tião Bocalom não tem largado o pé do governador Gladson, para que passe á PMRB, o sistema de água e esgoto, sob argumento que o senador Márcio Bittar (MDB) garantirá os recursos. Está procurando sarna para se coçar.

PROMETENDO DEMAIS

MANTER o sistema de água e esgoto custa caro, a receita não garante nem o pagamento dos produtos químicos, e só funciona porque o governo injeta recursos. Bocalom, Bocalom, se aquieta!

CAMISA DE SETE VARAS

TORÇO para que a gestão do Tião Bocalom dê certo, mas adotar o sistema de água e esgoto, pode ser a sua camisa de sete varas.

TROMBADAS NO MP

ENQUANTO a Promotora Alessandra Marques diz que o MP não avalizou o projeto que passa mais de 2 milhões da PMRB para as empresas do transporte coletivo, a prefeitura apresentou um acordo sobre a operação, assinado pela Promotora Rita de Cássia. São trombadas, que viraram natural no seio do MP.

LIGAR O MOTOR E PARTIR

A PREFEITA Socorro Neri vai entregar uma prefeitura enxuta, com os salários em dia, e com todas as verbas indenizatórias pagas. O novo prefeito é chegar, ligar o motor, e tocar o barco.

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

TRAZER os gastos do governo com pessoal para o teto da Lei de Responsabilidade Fiscal, é o que move a nova reforma administrativa. Ou reduz, ou comete crime de responsabilidade.

PROTEGENDO FIGURÕES

BOA PARTE do efetivo da PM que era para estar nas ruas combatendo o crime e protegendo a população, se encontra à disposição de figurões dos poderes, num claro desvio de função.

FALTAM VOTOS

VOTO no parlamento, muda na hora. Mas pelo que conversei ontem, o novo projeto da PMRB sobre o repasse do subsídio às empresas de ônibus, dificilmente, será aprovado pelos vereadores. Precisaria de 11 votos para a aprovação, e não tem.

VIRADA DE JOGO

TERIA QUE TER uma virada de jogo para a aprovação da matéria.

TUCANOS E GAMBÁS

O saudoso vereador João José (PSDB), depois de muitos anos de militância no MDB, resolveu deixar o partido, após discussão com sua direção, para fundar o PSDB, no Acre. Certa vez foi parado na rua pelo vereador Aldecino Coriolano Ferraz (MDB), que para tirar um sarro com o ex-companheiro de partido, foi logo provocando, ao lhe perguntar, se não estava se sentindo mal com um bico tão grande, o que lhe rendeu uma resposta dura. João José ajeitou os óculos, coçou a careca, e respondeu: – bem melhor que no ninho fedorento dos gambás do seu MDB, meu caro Ferraz. E nada mais disseram, seguindo cada um para seu lado.

Do livro “Última Chamada para Manacapuru.” Luis Carlos Moreira Jorge