Privatização da energia elétrica elevou em mais de 21% conta de luz  no Acre, diz deputado     

O deputado Jenilson Leite discorreu nesta terça-feira (15) sobre preocupação que tem em relação ao aumento da conta luz no Acre.

“A decisão de privatizar a Eletroacre faz com que hoje estejamos acumulando aumento de 21,08% desde 2018, quando houve a privatização”, afirmou.

Não houve até agora nenhum benefício ao servidor público algo que se aproximasse ao aumento na conta de luz.

“A promessa melhoramento na qualidade do serviço e redução dos preços. Não chegou nenhuma coisa ou outra”, disse. “Lá em Rondônia diminuiu. Precisamos de ações em Brasília que busquem lutar para que benefícios de Rondônia possam se ter no Acre”, completou.

Não haverá investimentos no Acre com o valor da luz nesse patamar, afirma o deputado. Ele repudiu a Energisa e a Aneel, a agência reguladora.

Leite fez referência à audiência pública da Comissão de Saúde sobre informações e acesso de médicos a pacientes no Into. “Mas já se abre uma nova pauta: a qualidade dos serviços oferecidos no Into. A falta de um infectologista é um erro grave”, disse, pedindo para se saber também sobre o número de médicos intensivistas, os quais os habilitados para atuar na terapia intensiva.

Jenilson também alertou para a situação do Hospital do Juruá. Uma questão complexa, segundo ele, que envolve operação da Polícia Federal em relação a médicos que prestavam serviço naquela unidade. “Estão envolvidos nesse problema e deixaram de prestar serviço. Temos de buscar a mediação desse problema e garantir que o serviço à população continue sendo prestado”, disse, pedindo ação da Comissão de Saúde da Aleac nessa questão.