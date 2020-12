Pesquisadores do Instituto de Biociências da UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso) identificaram nova espécie de um pequeno marsupial no “arco do desmatamento” –região que concentra as maiores taxas de desmatamento da Amazônia–, mais especificamente na região entre o norte de Mato Grosso e sul do Pará.

Ao escolher um nome para o animal, os pesquisadores decidiram fazer uma homenagem à ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, em reconhecimento ao seu trabalho no governo, de 2003 a 2008, período em que foi registrada queda no desmatamento da Amazônia.

O marsupial foi batizado de “Marmosops marina“. Pequeno, o animal mede até 13 centímetros e pesa não mais do que 32 gramas.

Os pesquisadores responsáveis pela descoberta são Claudilívia Ferreira, Ana Cristina Mendes de Oliveira, Luan Gabriel Lima-Silva e Rogério Vieira Rossi.

No Twitter, a ex-ministra Marina Silva disse que a homenagem lhe causou “forte emoção”.

“Nasci e cresci na floresta e tenho dedicado minha vida à defesa da natureza e à luta por um modo de desenvolvimento humano baseado no respeito ao meio ambiente. Uma homenagem dessas representa, para mim, o reconhecimento de minha identidade e de meu trabalho”, disse.

“E até confesso que me identifiquei pessoalmente com esse marsupial, pequeno, magrinho e de olheiras escuras, pesquisado pela equipe de Mato Grosso. Por isso agradeço, sensibilizada, esse verdadeiro presente no mês do Natal”, declarou.

