MDH abre nesta quinta (17) capacitação para uso do Painel de Dados Direitos Humanos

Para conhecer e aprender a utilizar o Painel de Dados Direitos Humanos, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) promove nesta quinta-feira (17), a partir das 14h, workshop para capacitação de jornalistas.

O treinamento será realizado pela equipe da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), que coordena o Disque 100 e o Ligue 180, e terá duração de duas horas (das 14h às 16h).

Para se inscrever, os interessados devem preencher formulário até as 12h de quinta-feira (17).

O Painel de Dados Direitos Humanos foi lançado na última segunda (14). A plataforma é uma ferramenta interativa com as informações sobre denúncias recebidas pelos dois canais no primeiro semestre de 2020.

Serviço: Workshop sobre Painel de Dados Direitos Humanos

Data: 17 de dezembro

Horário: A partir das 14h

Local: capacitação on-line

Para dúvidas e mais informações:

[email protected]