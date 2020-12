Mais uma boca de fumo é estourada em Rio Branco no Conjunto Esperança

No instante que os policiais abordaram o proprietário do imóvel, avistaram quando a esposa dele tentou se desfazer de uma mochila.

Dentro da mochila foram encontrados 50 papelotes aparentando ser de cocaína, 3 embalagens contendo 150g de produto com características de cocaína, 1 tijolo de meio quilo de entorpecente com características de cocaína, 170 barrinhas de produto com propriedades de maconha.