Enquanto países vacinam contra o Covid-19, no Brasil se discute qual será o sexo dos anjos

Enquanto na Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e China a população começa a ser vacinada emergencialmente contra o coronavírus, no Brasil se discute qual será o sexo dos anjos.

Governadores e prefeito começam a ficar desesperados e, com toda razão. A segunda onda da Covid-19 cristalizou. A projeção para o crescimento do número de mortos é uma triste realidade.

E a Anvisa, por que não libera logo a vacina de forma emergencial?

Pediu prazo para analisar as consequências e reações da vacina no povo brasileiro.

Sinceramente não sei a diferença nem a estrutura biológica dos seres humanos dos países que já vacinam para nós, brasileiros. Somos, em maioria, uma raça miscigenada por brancos, negros e índios. Pode ser apenas o velho complexo do vira-latas, conceituado Nelson Rodrigues.

Segundo Darcy Ribeiro, em “A Formação do Povo Brasileiro”, somos “fortes e resistentes”. Porém, não imunes ao coronavírus. Precisamos da vacina como todo mundo em caráter de urgência. Nessa escalada, a crônica de mortes anunciadas com base nas estatísticas da Covid é a nossa mais triste realidade.

“A prosperidade de alguns homens públicos é uma provada evidente de que eles vêm lutando pelo progresso do nosso subdesenvolvimento”. (Stanislaw Ponte Preta).

. Acabou a eleição, mas as articulações para 2022 já começaram.

. Não adianta reclamar porque é assim que funciona a política, a disputa é imbricada na outra como cobertura de cavaco.

. Alguém ainda sabe o que é cavaco, não falo do instrumento musical?

. Os prefeitos eleitos e os derrotados estarão na briga em 2022 por espaços na Aleac, Câmara Federal, uma vaga de Senado e governo.

. Jorge Viana será candidato a governador ou ao Senado como pretende o Partido dos Trabalhadores.

. Marcus Alexandre mais propenso a disputar uma vaga de deputado estadual.

. O PT vai precisar de uma boa coligação para voltar a conquistar espaços no campo majoritário.

. Disseram que o PCdoB e PT não estarão encangados nas eleições de 2022.

. Tudo é possível!

. As eleições de 2022 funcionarão como uma grande peneira, dos mais de 30 partidos com representação na Câmara Federal apenas 18 devem permanecer.

. São as projeções!

. O sistema político está sendo depurado, acrisolado, a escória tá derretendo e a palha tá queimando; o joio tem que ser separado do trigo.

. Perguntaram como estarão os prefeitos eleitos em 2022?

. Sei lá, vai depender deles mesmos, do Ministério Público, da Polícia Federal e da Justiça.

. A Segurança tem melhorado bastante, apesar da ação constante do crime organizado.

. Os deputados da base governista Luís Gonzaga e Cadmiel Bomfim, tucanos do bico duro, não dão trabalho ao governo.

. Vagner Filipe também é outro bem cordato!

. Não é só o estado que precisa de uma boa reforma…

. “Vou fazer o que a minha consciência manda, meu compromisso é com a população que me elegeu”. (Do deputado Neném Almeida).

. Há tempo para todo o propósito; tempo de odiar e tempo de amar!

. É tempo de amar!

. Bom dia!